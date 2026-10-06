اداره کل هواشناسی قم برای امروز ۱۴ مهر، آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی کرد؛ در ارتفاعات نیز احتمال رگبار باران وجود دارد.

قم امروز در آستانه وزش باد و رگبار؛ دما به ۳۰ درجه می‌رسد

قم امروز در آستانه وزش باد و رگبار؛ دما به ۳۰ درجه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی قم، آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه می‌شود.

همچنین غبار محلی در برخی مناطق دور از انتظار نیست و در ارتفاعات استان بر سرعت وزش باد افزوده شده و احتمال رگبار باران وجود دارد.

بیشینه دمای هوای قم امروز به ۳۰ درجه و کمینه دما به ۱۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

سرعت وزش باد نیز بین ۱۰ تا ۱۵ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده و جهت آن از غرب به شرق خواهد بود.