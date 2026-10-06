معاون نمایشگاه بین المللی استان یزد: در این رویداد ۴۷ غرفه در دو بخش غرفه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری و اجرای رویداد‌ها و برنامه‌های متنوع فرهنگی حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صادقی عنوان کرد: این نمایشگاه فرصتی برای رونق هر چه بیشتر گردشگری در استان یزد فراهم خواهد کرد.

معاون نمایشگاه بین المللی استان یزد گفت: در این نمایشگاه فعالان گردشگری از استان‌های تهران، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، کردستان، گیلان حضوری فعال دارند.

صادقی یاد آور شد: همچنین برای اولین بار در این رویداد اجرای دیجیتال مپینگ پیش بینی شده است که با استفاده از فناوری‌های تصویری، فضایی متفاوت برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری ایجاد کرده است.

معاون نمایشگاه بین المللی استان یزد افزود: این نمایشگاه از ساعت ۱۷ الی ۲۲ تا شانزدهم مهرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان برای بازدید علاقه‌مندان دایر است