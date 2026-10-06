

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از صبح پنج‌شنبه - ۱۶ مهرماه به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران به مدت ۲ روز، دور رفت دومین دوره رقابت‌های لیگ ووشو نونهالان-نوجوانان باشگاه‌های کشور با رقابت ۶ تیم در بخش پسران آغاز خواهد شد.

بر این اساس تیم‌های هیأت ووشو شیراز، بیمه میهن اردبیل، هیأت ووشو مهاباد، هیأت ووشو البرز، رزمیران شیرافکن یزد و هیأت ووشو گلستان بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط سازمان لیگ فدراسیون ووشو در دو بخش ساندا و تالو مسابقه خواهند داشت.