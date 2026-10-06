به گزارش گروه کشاورزی توسعه روستایی و مخیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، از امضای تفاهم‌نامه با ۸ بانک عامل برای ارائه تسهیلات ویژه به این مناطق خبر داد.

بنا بر اعلام معاون رئیس‌جمهور، هدف از این طرح، حمایت از صنایع تبدیلی، تکمیلی و زنجیره‌های ارزش در استان‌های مرزی و نواحی صنعتی است تا ضمن رفع موانع اداری، محدودیت‌های مالی برای فعالان این حوزه حذف شود.

حسین‌زاده با تأکید بر اهمیت نفوذ دانش در کشاورزی و کاهش هزینه‌های تولید، افزود: تکمیل زنجیره‌های تولید و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بومی از اولویت‌های اصلی دولت برای توانمندسازی روستا‌ها و تحقق محرومیت‌زدایی است.

او همچنین با اشاره به پتانسیل بالای ایران در تنوع گیاهان دارویی و سهم اندک کشور از بازار جهانی این محصول، از تدوین استراتژی جدید برای بهره‌برداری اقتصادی از گیاهان وحشی و خودرو خبر داد. طبق این برنامه، نشست‌های تخصصی با استانداران و مسئولان منابع طبیعی آغاز شده است تا با توسعه صنایع تبدیلی، ارزش افزوده این بخش در سال آینده تحولی بنیادین را تجربه کند.