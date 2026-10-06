شرایط جوی پایدار از امروز (۱۴ مهر) تا پایان هفته در خراسان جنوبی
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: شرایط جوی از امروز (۱۴ مهر) تا پایان هفته در خراسان جنوبی پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیش یابی عددی شرایط جوی تا پایان هفته در استان به نسبت پایدار خواهد بود.
لطفی افزود: از روز پنج شنبه گاهی افزایش ابر را برای منطقه پیش بینی میکنیم.
وی گفت: دمای هوا امروز تغییر محسوسی نخواهد داشت و روزهای چهارشنبه و پنج شنبه افزایش نسبی دمای هوا برای منطقه پیش بینی میشود.
صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۷ درجه سیلسیوس خنکترین و دهسلم با بیشینه دمای ۳۹ درجه سیلسیوس گرمترین نقاط خراسان جنوبی بوده است.
نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی هم بین ۱۱ و ۳۱ بوده است.