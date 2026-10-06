به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان ضمن تبریک هفته فراجا به همه همکاران و خانواده‌های محترم آنان اظهار داشت: به مناسبت این هفته همزمان با سراسر کشور جشنواره صدرا در استان خوزستان برگزار شد.

سردار زلقی با بیان اینکه از ۲۰ نفر از همکاران و کارکنان عزیزی که صحت‌عمل، رشادت و امانت‌داری داشتند در این جشنواره تقدیر و تشکر شد، افزود: البته این ۲۰ نفر به نمایندگی از تعداد زیادی از همکاران بودند که الحمدلله با ایمان، اعتقاد و توجه به ارزش‌های انسانی و دینی در مواجهه با مردم، هم رشادت نشان دادند هم صحت‌عمل داشتند و هم امانت‌داری کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: به پاس زحمات این عزیزان و در جهت تقویت ارزش‌های دینی، امروز از این تعداد در مراسمی تقدیر و تشکر به عمل آمد و ان‌شاءالله این رویه و این امر مهم در کل سازمان در حال گسترش است.

سردار زلقی ابراز امیدواری کرد: در جشنواره‌های بعدی بتوانیم تعداد بیشتری از همکارانمان را که به ارزش‌های دینی، اسلامی، انقلابی و اخلاقی پایبند هستند دعوت کرده و مورد تشویق و تفقد قرار دهیم.