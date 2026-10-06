مسئول کمیته برنامه‌های جنبی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان: بیش از هزار برنامه جنبی در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول کمیته برنامه‌های جنبی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: این برنامه‌ها با همکاری معاونان فرهنگی و رؤسای فرهنگ مناطق، در سطح شهر تدارک دیده شده است و بخشی از آن را به‌صورت سراسری کمیته جنبی اجرا می‌کند و بخشی دیگر با همت کمیته محله‌ها و مناطق در محله‌های مختلف اجرا می‌شود.

علیرضا خاکسار در حاشیه برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان افزود: طراحی رویداد‌های جنبی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با هدف گسترش فضای شور و نشاط از خانه جشنواره به سطح محله‌ها و نقاط مختلف شهر اصفهان انجام شده است.

وی گفت: در این دوره توجه ویژه‌ای به مدارس به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار شده است و بر همین اساس، ۷۰ تا ۷۵ اجرای جنگ دانش‌آموزی از روز شنبه تا چهارشنبه در مدارس تدارک دیده شده است.

مسئول کمیته برنامه‌های جنبی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان افزود: همچنین شادپیمایی با استفاده از قطار شهری در ۶ منطقه اصفهان و طی شش روز بین ساعت ۱۵ تا ۱۸ و ۱۵ دقیقه برنامه‌ریزی شده است.

خاکسار درباره سایر ظرفیت‌های شهری گفت: اجرای صحنه‌ای نیز هر شب حوالی ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در خانه جشنواره (محل اجلاس سران) با حضور عوامل و مجریان شبکه پویا برگزار می‌شود.

وی افزود: با مشارکت کانون پرورش فکری، مرکز بهداشت، خیریه‌ها، اداره سلامت و هیئت‌های ورزشی نیز موکب‌ها و غرفه‌هایی از میدان انقلاب تا خیابان آمادگاه در چهارباغ از ساعت ۱۶ تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه تا روز چهارشنبه پانزدهم مهر میزبان خانواده‌ها و کودکان است.

مسئول کمیته برنامه‌های جنبی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: برای آسان شدن دسترسی شهروندان به مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای، سرویس‌های اتوبوس‌رانی از سه نقطه اصلی شهر شامل میدان جمهوری، میدان امام حسین (ع) و میدان آزادی به صورت رفت و برگشت پیش‌بینی شده است.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری با استقبال چشمگیر کودکان و نوجوانان تا ۱۶ مهرماه در شهر دوستدار کودک اصفهان در حال برگزاری است.