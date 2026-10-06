وزیر آموزش و پرورش در سفر به جنوب فارس از سالن ورزشی آسیب دیده از جنگ رمضان در لامرد بازدید کرد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،وزیر آموزش و پرورش که به منظور افتتاح دبستان شش کلاسه و شرکت در همایش شهدای دانش‌آموز به شهرستان لامرد سفر کرده است در بدو ورود از سالن ورزشی آسیب دیده از جنگ رمضان در لامرد بازدید کرد .

علیرضا کاظمی با بیان اینکه این مجموعه ورزشی هدف بمب های نامتعارف آمریکای جنایکار قرار گرفت گفت : هرچند دست آمریکا و رژیم صهیونیستی به جنایت های زیادی در جهان آلوده است اما جنایت لامرد در نوع خود بی سابقه است .



وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ابعاد وسیع این جنایت جنگی ، بر ضرورت روایتگری دقیق و مستند از جنایت صورت‌گرفته در جهان تاکید کرد. مجموعه ورزشی شهید نعیمی لامرد در روز نهم اسفند ۱۴۰۴، تنها ساعاتی پس از حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، با چهار موشک بالستیک موسوم به PrSM هدف قرار گرفت. این موشک‌ها پیش از برخورد به هدف در هوا منفجر شدند و هر موشک به بیش از ۱۸۰ هزار ترکش تنگستن تبدیل و با سرعت و قدرت بسیار زیاد در همه جهات پراکنده شدند. در این حمله، ۲۱ نفر از جمله یک دختربچه دوساله، چند نوجوان والیبالیست و چندین زن و مرد بی‌گناه به شهادت رسیدند و بیش از ۱۳۰ نفر مجروح شدند که شمار قابل‌توجهی از آنان دچار معلولیت دائمی شده‌اند.

وزیر آموزش و پروش همچنین در این سفر با خانواده های معظم شهدا دیدار خواهد کرد.