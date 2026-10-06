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وزیر آموزش و پرورش در سفر به جنوب فارس از سالن ورزشی آسیب دیده از جنگ رمضان در لامرد بازدید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،وزیر آموزش و پرورش که به منظور افتتاح دبستان شش کلاسه و شرکت در همایش شهدای دانشآموز به شهرستان لامرد سفر کرده است در بدو ورود از سالن ورزشی آسیب دیده از جنگ رمضان در لامرد بازدید کرد .
مجموعه ورزشی شهید نعیمی لامرد در روز نهم اسفند ۱۴۰۴، تنها ساعاتی پس از حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، با چهار موشک بالستیک موسوم به PrSM هدف قرار گرفت. این موشکها پیش از برخورد به هدف در هوا منفجر شدند و هر موشک به بیش از ۱۸۰ هزار ترکش تنگستن تبدیل و با سرعت و قدرت بسیار زیاد در همه جهات پراکنده شدند.
در این حمله، ۲۱ نفر از جمله یک دختربچه دوساله، چند نوجوان والیبالیست و چندین زن و مرد بیگناه به شهادت رسیدند و بیش از ۱۳۰ نفر مجروح شدند که شمار قابلتوجهی از آنان دچار معلولیت دائمی شدهاند.