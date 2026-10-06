سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان از اردوگاه مراقبتی شهید جمالی شهرستان بم بازدید و وضعیت فعالیت‌ها، زیرساخت‌ها و نیاز‌های این مجموعه را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مر کز کرمان ؛ سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در راستای اجرای طرح «نسیم» از اردوگاه مراقبتی شهید جمالی شهرستان بم بازدید و وضعیت فعالیت‌ها، زیرساخت‌ها و نیاز‌های این مجموعه را بررسی کرد.

ابراهیم کریمی در این بازدید از بخش‌های مختلف اردوگاه مراقبتی شهید جمالی بم بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، امور جاری و وضعیت زیرساخت‌های این مجموعه قرار گرفت.

در ادامه، سرپرست اردوگاه مراقبتی بم گزارشی از اقدامات انجام‌شده، ظرفیت‌های موجود، مسائل و چالش‌های مجموعه و نیاز‌های زیرساختی ارائه کرد و بر ضرورت تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل و تجهیز بخش‌های نیمه‌تمام اردوگاه تأکید شد.

کریمی نیز ضمن قدردانی از تلاش و زحمات کارکنان اردوگاه، بر پیگیری مستمر امور، رفع موانع و مشکلات موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این مجموعه برای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها تأکید کرد.