تاکنون بیش از ۶۰۰ مقاله علمی به دبیرخانه سی‌وسومین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زیست‌پزشکی ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و رئیس کنفرانس گفت: این کنفرانس با هدف ارائه و تبادل آخرین دستاورد‌های علمی و فناورانه درحوزه مهندسی زیست‌پزشکی برگزار می‌شود و دانشگاه‌های مختلفی از جمله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در برگزاری آن مشارکت دارند.

مهشید خرازی‌ها افزود: کمیته علمی کنفرانس نیز متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مختلف کشور است که این گستردگی مشارکت علمی، بیانگر اهمیت و جایگاه این رویداد در حوزه مهندسی زیست‌پزشکی کشور است.

رئیس کنفرانس ادامه داد: در کنار سخنرانی‌های علمی استادان و پژوهشگران داخلی، شماری از استادان و صاحب‌نظران دانشگاه‌های خارج از کشور نیز در این کنفرانس حضور خواهند داشت و آخرین دستاورد‌های علمی خود را در حوزه‌های مختلف مهندسی زیست‌پزشکی ارائه می‌کنند.

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر علمی کنفرانس نیز با اشاره به گستره موضوعی این رویداد گفت: این کنفرانس یکی از مهم‌ترین رویداد‌های علمی کشور در حوزه مهندسی زیست‌پزشکی است که علاوه بر محور‌های اصلی، موضوعات تخصصی جدید و متعددی را با رویکرد بین‌رشته‌ای پوشش می‌دهد.

شیدا لباف افزود: محور اصلی این دوره از کنفرانس "هوش مصنوعی و سلامت دیجیتال" است و ۱۱ محور تخصصی در زیرمجموعه این محور اصلی تعریف شده است که حوزه‌های متنوع و نوین مهندسی زیست‌پزشکی را دربر می‌گیرد.

وی با اشاره به استقبال جامعه علمی از این رویداد گفت: تاکنون بیش از ۶۰۰ مقاله علمی به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است که تعداد قابل توجهی از آنها بررسی شده و فرآیند داوری مقالات نیز در حال انجام است.

سی‌وسومین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زیست‌پزشکی ایران، ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه سال جاری با حضور استادان، پژوهشگران، پزشکان و فعالان این صنعت از داخل و خارج از کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهدشد.