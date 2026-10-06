به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران می‌گوید: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز سه شنبه تا جمعه آسمان مازندران صاف و آفتابی خواهد بود و هوای گرم پاییزی داریم.

نوروزیان افزود: با وجود جوی آرام در مازندران، عصر چهارشنبه به ویژه نیمه غربی استان افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود، اما بطور کلی تا پایان هفته فرصت مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی به ویژه کاشت و برداشت محصول است.

وی گفت: اواخر وقت جمعه وزش باد و افزایش ابر را شاهد خواهیم بود و به تدریج از غرب استان رگبار پراکنده و رعد برق در استان پیش بینی می‌شود بطوری که شنبه آسمان مازندران بیشتر ابری و گاهی با بارندگی همراه است.

به گفته نوروزیان دریا هم امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران ۱۹ درجه سانتیگراد بود که آمل و دشت ناز با ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و دلیر و کجور و بلده با ۸ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان بودند.