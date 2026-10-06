به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

فرانسه ۴ - ۱ بلژیک

- برای فرانسه دزیره دو در دقیقه ۷۷، رایان چرکی (شرقی) ۸۱ و مایکل اولیس ۸۸ و ۱ + ۹۰ گلزنی کردند و گل تیم بلژیک را دودی لوکباکیو در دقیقه ۳۵ وارد دروازه حریف کرد.

ایتالیا ۳ - ۱ ترکیه (گل‌های ایتالیا: جانلوکا اسکاماچا در دقیقه ۲۶، ریکاردو کالافیوری ۶۴ و پیپو اسپوزیتو ۸۷)

- تیم فرانسه با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های ایتالیا با ۷ و بلژیک با ۶ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ترکیه بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- نتایج یک شنبه ۱۲ مهر:

یونان ۰ - ۰ آلمان در سالونیکا

هلند ۲ - ۱ صربستان (گل‌های هلند: تیون کوپماینرز در دقیقه ۳۱ و یاشوا زیرکزی ۷۱) در آیندهوون

- تیم هلند و یونان با ۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های و تیم آلمان با ۵ امتیاز سوم است. تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه:

- سه شنبه ۱۴ مهر:

کرواسی - اسپانیا در اشپلیت

انگلیس - چک در لندن

- تیم اسپانیا با ۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های انگلیس با ۶ و کرواسی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم چک بدون امتیاز چهارم است.

* گروه چهار:

- نتایج یک شنبه ۱۲ مهر:

پرتغال ۲ - ۱ نروژ (گل‌های پرتغال: ژائو کانسلو در دقیقه ۳۸ و گونسالو راموس ۷۹) در پورتو

ولز ۰ - ۱ دانمارک (گل: راسموس هویلوند در دقیقه ۷۵ - پنالتی) در کاردیف

- تیم پرتغال با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیم‌های دانمارک با ۶، ولز و نروژ با ۳ در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.

** دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

* گروه یک:

- سه شنبه ۱۴ مهر:

اسکاتلند - اسلوونی در گلاسگو

سوئیس - مقدونیه شمالی در لوسرن

- تیم سوئیس با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های اسلوونی و اسکاتلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

ایرلند شمالی - گرجستان در بلفاست

اوکراین ۱ - ۲ مجارستان در ترناوا اسلواکی

تیم‌های ایرلندشمالی با ۸ و مجارستان با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های اوکراین با ۴ و گرجستان با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- نتایج یک شنبه ۱۲ مهر:

کوزوو ۱ - ۱ اتریش در پریشتینا

تیم اتریش با ۸ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های کوزوو و ایرلند با ۵ امتیاز دوم و سوم هستند.

* گروه چهار:

بوسنی و هرزگوین ۱ - ۰ لهستان در ژنیتسا

رومانی ۰ - ۱ سوئد (گل: ویکتور گوکرش در دقیقه ۱۳) در بخارست

- تیم سوئد با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بوسنی و هرزگوین با ۸ و لهستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.

** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه یک:

- سه شنبه ۱۳ مهر:

آلبانی - سن مارینو در تیرانا

بلاروس - فنلاند در بوداپست

- تیم‌های فنلاند با ۷ و آلبانی با ۶ امتیاز اول و دوم و تیم‌های بلاروس با ۴ و سن مارینو بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

قبرس ۲ - ۱ لتونی در نیکوزیا

مونته نگرو ۰ - ۰ ارمنستان در پودگوریتسا

- تیم‌های مونته نگرو با ۱۰ و قبرس با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم ارمنستان با ۴ امتیاز سوم است. تیم لتونی با یک امتیاز در رده چهارم جای گرفت و بخت صعود را از دست داد.

* گروه سه:

- سه شنبه ۱۳ مهر:

قزاقستان - فارو در آستانه

مولداوی - اسلواکی در کیشی نف

- تیم اسلواکی با ۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های مولداوی با ۴، جزایر فارو با ۳ و قزاقستان با یک امتیاز دوم تا چهارم است.

* گروه چهار:

- سه شنبه ۱۳ مهر:

استونی - ایسلند در تالین

لوکزامبورگ - بلغارستان در لوکزامبورگ سیتی

- تیم ایسلند با ۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های استونی با ۵، لوکزامبورگ با ۳ و بلغارستان با یک امتیاز دوم تا چهارم است.

** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- نتیجه یک شنبه ۱۲ مهر:

مالت ۱ - ۰ آندورا در تاکالی

- تیم‌های مالت با ۷ و جبل الطارق با ۲ و آندورا با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

* گروه دو:

- نتیجه یک شنبه ۱۲ مهر:

جمهوری آذربایجان ۱ - ۰ لیتوانی در باکو

- تیم‌های لیتوانی با ۴، جمهوری آذربایجان با ۲ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

- در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.