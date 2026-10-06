به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اسلام محمدی مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل با ارزیابی مثبت برگزاری همایش ملی «شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت» در استان اردبیل، اظهار کرد: برگزاری این همایش در مقطع کنونی، اقدامی بسیار ضروری و هوشمندانه بود؛ چرا که استان اردبیل در مسیر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و منابع بانکی برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی، در ابتدای راه قرار دارد.

وی افزود: تأمین مالی زیرساخت‌های اقتصادی، نیازمند هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولتی است و این همایش توانست بستر مناسبی را برای تبادل نظر و تعریف الگو‌های نوین مالی فراهم کند.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل (بیله‌سوار) با بیان اینکه این منطقه به‌عنوان یک مجموعه نوپا با چالش‌های اولیه در حوزه زیرساختی مواجه است، تصریح کرد: تیم مدیریتی منطقه آزاد، فعالیت در این همایش را به صورت جدی دنبال کرد. ما طی ماه‌های اخیر نیز مذاکرات مستمری با نهاد‌های مالی و شبکه بانکی کشور برای تأمین مالی پروژه‌های کلیدی داشته‌ایم.

محمدی با اشاره به حمایت‌های استاندار اردبیل، امامی یگانه، و همکاری دستگاه‌های اجرایی در این مسیر تأکید کرد: امیدواریم با پیگیری مستمر دستاورد‌های این سفر و مذاکرات صورت‌گرفته، در ماه‌های آتی شاهد به ثمر نشستن این توافقات و شکوفایی اقتصادی منطقه آزاد اردبیل از طریق منابع بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استقبال سرمایه‌گذاران از این منطقه اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه منطقه آزاد اردبیل در ابتدای مسیر استقرار قرار دارد و با چالش‌هایی نظیر «عدم تصویب نهایی طرح جامع» و «موانع مربوط به تملک زمین» روبروست، اما تقاضای بخش خصوصی فراتر از حد انتظار بوده است.

مدیرعامل منطقه آزاد اردبیل تأکید کرد: در حال حاضر بالغ بر ۵۰ طرح بزرگ سرمایه‌گذاری در اختیار داریم که متقاضیان آن درخواست تخصیص زمین و اخذ مجوز‌های لازم برای ورود به این منطقه را ثبت کرده‌اند که این استقبال، نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه آزاد برای توسعه اقتصادی استان است.