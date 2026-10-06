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مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل (بیلهسوار) با اشاره به نقش کلیدی همایش ملی «شیوههای نوین تأمین مالی» در توسعه زیرساختهای استان، از ارائه ۵۰ طرح بزرگ سرمایهگذاری در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اسلام محمدی مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل با ارزیابی مثبت برگزاری همایش ملی «شیوههای نوین تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و زیرساخت» در استان اردبیل، اظهار کرد: برگزاری این همایش در مقطع کنونی، اقدامی بسیار ضروری و هوشمندانه بود؛ چرا که استان اردبیل در مسیر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای بازار سرمایه و منابع بانکی برای پیشبرد پروژههای اقتصادی، در ابتدای راه قرار دارد.
وی افزود: تأمین مالی زیرساختهای اقتصادی، نیازمند همافزایی میان بخش خصوصی و دولتی است و این همایش توانست بستر مناسبی را برای تبادل نظر و تعریف الگوهای نوین مالی فراهم کند.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل (بیلهسوار) با بیان اینکه این منطقه بهعنوان یک مجموعه نوپا با چالشهای اولیه در حوزه زیرساختی مواجه است، تصریح کرد: تیم مدیریتی منطقه آزاد، فعالیت در این همایش را به صورت جدی دنبال کرد. ما طی ماههای اخیر نیز مذاکرات مستمری با نهادهای مالی و شبکه بانکی کشور برای تأمین مالی پروژههای کلیدی داشتهایم.
محمدی با اشاره به حمایتهای استاندار اردبیل، امامی یگانه، و همکاری دستگاههای اجرایی در این مسیر تأکید کرد: امیدواریم با پیگیری مستمر دستاوردهای این سفر و مذاکرات صورتگرفته، در ماههای آتی شاهد به ثمر نشستن این توافقات و شکوفایی اقتصادی منطقه آزاد اردبیل از طریق منابع بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استقبال سرمایهگذاران از این منطقه اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه منطقه آزاد اردبیل در ابتدای مسیر استقرار قرار دارد و با چالشهایی نظیر «عدم تصویب نهایی طرح جامع» و «موانع مربوط به تملک زمین» روبروست، اما تقاضای بخش خصوصی فراتر از حد انتظار بوده است.
مدیرعامل منطقه آزاد اردبیل تأکید کرد: در حال حاضر بالغ بر ۵۰ طرح بزرگ سرمایهگذاری در اختیار داریم که متقاضیان آن درخواست تخصیص زمین و اخذ مجوزهای لازم برای ورود به این منطقه را ثبت کردهاند که این استقبال، نشاندهنده ظرفیت بالای منطقه آزاد برای توسعه اقتصادی استان است.