دیوان محاسبات کشور به موضوع اصلاح فرآیند‌های مغایر با قوانین در مدیریت سهام عدالت و بازگشت اختیارات به مردم ورود می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور اقدام شورای عالی بورس در تعیین برخی دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان نماینده سهام عدالت و ایجاد ساختار‌های متعدد تحت عنوان «نمایندگان سهام عدالت»، با اصل آزادسازی واقعی سهام و تسهیل بهره‌مندی مستقیم صاحبان سهام، انطباق ندارد. از مجموع ۴۹ شرکت سبد سهام عدالت، ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی هستند که فرآیند انتقال مؤثر حقوق مالکانه و بهره‌مندی مستقیم سهامداران از منافع سهام، در آنها با چالش جدی مواجه است.

استمرار تصدی‌گری و مداخله دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت و تداوم انتصابات دولتی در این مجموعه‌ها، می‌تواند موجب تضعیف حقوق سهامداران واقعی یعنی مردم و ایجاد ساختار‌های واسطه‌ای فاقد مبنای قانونی شود.