به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تأمین زمین برای متقاضیان واجد شرایط، مرحله نخست قرعه‌کشی زمین‌های طرح جوانی جمعیت در شهر بیرجند انجام شد.

میرمحمد مودی افزود: در این مرحله، ۱۲۵ قطعه زمین در منطقه شکراب بیرجند، در دو طبقه، برای ۲۵۰ نفر از متقاضیان قرعه‌کشی شد و فرآیند تخصیص زمین به واجدان شرایط در این مرحله انجام شد.

وی با اشاره به ادامه روند تأمین و تخصیص زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت گفت: در هفته‌های آینده، مراحل بعدی قرعه‌کشی برای سایر متقاضیان زمین‌های طرح جوانی جمعیت نیز انجام خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان بر این است که با فراهم کردن بستر‌های لازم، روند واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت با سرعت و دقت دنبال شود.