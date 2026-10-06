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در مرحله نخست قرعهکشی متقاضیان طرح جوانی جمعیت در بیرجند ۱۲۵ قطعه زمین در منطقه شکراب، برای ۲۵۰ نفر از متقاضیان قرعهکشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تأمین زمین برای متقاضیان واجد شرایط، مرحله نخست قرعهکشی زمینهای طرح جوانی جمعیت در شهر بیرجند انجام شد.
میرمحمد مودی افزود: در این مرحله، ۱۲۵ قطعه زمین در منطقه شکراب بیرجند، در دو طبقه، برای ۲۵۰ نفر از متقاضیان قرعهکشی شد و فرآیند تخصیص زمین به واجدان شرایط در این مرحله انجام شد.
وی با اشاره به ادامه روند تأمین و تخصیص زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت گفت: در هفتههای آینده، مراحل بعدی قرعهکشی برای سایر متقاضیان زمینهای طرح جوانی جمعیت نیز انجام خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان بر این است که با فراهم کردن بسترهای لازم، روند واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت با سرعت و دقت دنبال شود.