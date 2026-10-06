بهرهبرداری از ایستگاه مترو میدان حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در نیمه دوم امسال
مدیرعامل شرکت مترو تهران اعلام کرد: حفاری مکانیزه خط ۹ آغاز شده است و ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در نیمه دوم امسال به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
رضا محمدنژاد در نشست با معاونان و مدیران شرکت مترو افزود: تست گرم ۵ کیلومتر از مسیر پروژه توسعه جنوبی خط ۶ نیز به زودی انجام شده و متعاقب آن ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) نیز به بهره برداری برسد.
مدیرعامل شرکت مترو تهران ادامه داد: چند ورودی جدید در فهرست انتظار برای افتتاح در نیمه دوم سال قرار دارند.
وی همچنین پویایی و کار تیمی را لازمه پیشبرد برنامههای پیش رو و همچنین تحقق اهداف برنامه زمان بندی پروژهها دانست و هم افزایی ظرفیتها و توانمندیها موجود در این حوزه را شرط اصلی تسریع پروژههای توسعهای شبکه مترو تهران تلقی کرد.