پخش زنده
امروز: -
گلرنگ دانه روغنی است که کاشت آن در زمان تناوب و آیش دیمزارها، علاوه بر احیای خاک به اقتصاد و درآمد کشاورزان نیز کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی کشاورزان بستان آبادی با کاشت بیش از ۲۱۰ هکتار گلرنگ در کشت این محصول در استان پیشرو هستند.
گلرنگ گیاهی ارزشمند از خانواده گل مینا است که در حال حاضر در بسیاری از مناطق جهان به صورت زراعی کشت میشود. مهمترین استفاده از گلرنگ تولید روغن از دانههای این گیاه است.
میزان روغن دانههای گلرنگ با توجه به رقم مورد کاشت و شرایط منطقهای که گیاه در آن رشد میکند بین ۲۳ تا ۳۶ درصد است.
از گلبرگهای گلرنگ برای تولید رنگ در صنایع غذایی استفاده میشود، مهمترین ماده رنگی گلبرگهای گیاه کارتامین نام دارد که مشخص کننده میزان رنگدهی آن است.