تناوب دیمزار‌های بستان‌آباد با کشت گلرنگ

گلرنگ دانه روغنی است که کاشت آن در زمان تناوب و آیش دیمزارها، علاوه بر احیای خاک به اقتصاد و درآمد کشاورزان نیز کمک می‌کند.