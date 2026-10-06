به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر عاطفه اسفندیاری گفت: در راستای حفظ سلامت شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در سطح شهر بوشهر، کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان در پی گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های میدانی، فعالیت دو مرکز غیرمجاز و افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای را شناسایی کردند.

وی اظهار داشت: این مراکز بدون داشتن و مجوز‌های قانونی، اقدام به ارائه خدمات درمانی به شهروندان می‌کردند که این موضوع تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شد.

مدیر نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: پس از بررسی موضوع در قرارگاه سلامت استان و کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات و احراز تخلفات، با دستور مقام قضایی، این دو مرکز پلمب و پرونده آنها برای رسیدگی نهایی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

دکتر اسفندیاری بیان کرد: از شهروندان خواست: با توجه به گزارش‌های رسیده و موارد مشاهده شده در خصوص جعل عنوان و مهر پزشک، پیش از دریافت هرگونه خدمات درمانی و زیبایی، حتماً از حضور پزشک و وجود پروانه معتبر طبابت اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ (۲۱۱۹۰) یا مراجعه به واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان اطلاع دهند.