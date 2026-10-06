دادستان تهران در ششمین جلسه کاهش اطاله دادرسی در دادسرای تهران، بر تقویت مدیریت جهادی، استفاده حداکثری از ظرفیت فناوری‌های نوین و اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قضایی برای تسریع در خدمت‌رسانی قضایی به مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی در ششمین جلسه کاهش اطاله دادرسی در دادسرای تهران، بر تقویت مدیریت جهادی و استفاده حداکثری از ظرفیت فناوری‌های نوین و اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قضایی به منظور تسریع در خدمت‌رسانی قضایی به مردم تأکید کرد.

صالحی در این جلسه به معاونان خود در نواحی ۳۲ گانه دادسرای تهران دستور داد با سرکشی مستمر از شعب و زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و پایش مشکلات و نارسایی‌های موجود، روند رسیدگی‌های قضایی را تا مرحله اجرای احکام و تحقق ثمره دادرسی، شخصاً مورد نظارت و بازرسی قرار دهند.

دادستان تهران با تجلیل از حضور حماسی مردم در تجمع‌های شبانه و عرصه‌های دفاع از عزت و سربلندی میهن، بر تکریم ارباب رجوع به عنوان یک الزام در دادسرا‌ها تأکید کرد و افزود: این مردم شریف و از خودگذشته که هفت ماه است پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌اند، شایسته تکریم و توجه و احترام ویژه هستند و عملکرد مجموعه دادسرا‌ها باید به گونه‌ای باشد که هیچ مراجعه‌کننده‌ای با نارضایتی از شبکه قضایی خارج نشود.

صالحی همچنین بر لزوم افزایش ارتباطات مردمی و ملاقات‌های چهره به چهره سرپرستان دادسرا‌ها جهت پاسخگویی به مشکلات قضایی مردم تأکید کرد و دستور داد: در اتاق سرپرستان دادسرا‌ها همیشه به روی مردم باز باشد و علاوه بر آن یک روز خاص هم در هفته به ملاقات مردمی سرپرست دادسرا اختصاص داده شود.

دادستان تهران همچنین بر اهمیت افزایش استفاده از فناوری‌های نوین بویژه در موضوع نظارت بر پرونده‌های قضایی تأکید کرد و یادآور شد: استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده برای نظارت الکترونیک بر پرونده‌های قضایی موجب تسریع در رسیدگی‌ها و افزایش رضایتمندی مردم می‌شود و با امکانات ایجادشده جهت پایش آماری عملکرد شعب و نواحی، به سهولت می‌توان ضمن احصاء مسائل و مشکلات هر ناحیه، برای رفع آن برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

صالحی همچنین به بحث صیانت از سلامت نیروی انسانی و نظارت مستمر بر عملکرد قضات ورود کرد و به سرپرستان نواحی دستور داد بازدید‌های مستمر از شعب را جهت شناسایی مسائل و مشکلات و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار روزانه خود قرار دهند.

تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و پیگیری علل معوق ماندن پرونده‌ها به دلایلی از قبیل تأخیر در اظهار نظر قضایی از سوی همکاران، عدم وصول پاسخ استعلامات، تأخیر ضابطان در ارسال گزارش‌های مورد نیاز، تأخیر در وصول نظریه‌های کارشناسان و... از دیگر موضوعات مورد تأکید دادستان تهران در این جلسه بود که تأکید شد سرپرستان نواحی شخصاً رسیدگی کنند.

صالحی با بیان اینکه اجرای حکم، تکمیل چرخه دادرسی و طعم شیرین اجرای عدالت است؛ به سرپرستان نواحی دادسرای تهران دستور داد ضمن استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اجرای احکام قضایی از قبیل اخذ و ضبط وجه‌الوثاقه‌ها، وجه‌الکفاله‌ها، وجوه التزام و...، مشکلات مربوط به اجرای احکام جلب و محکومان را با هماهنگی رؤسای کلانتری‌ها، پلیس‌های تخصصی و ضابطان خاص و عام دنبال کنند.

افزایش نظم و انضباط اداری، اعمال مدیریت جهادی، نظارت بر اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قوه قضائيه به منظور مدیریت بهینه پرونده‌های قضایی، کاهش پرونده‌های معوق، کاهش موجودی‌ها و افزایش رضایتمندی مردم از دیگر محور‌های مورد تأکید دادستان تهران برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی بود.