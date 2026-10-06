فردی که در حادثه آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در اراک مصدوم شده بود، به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: شب گذشته در پی گزارش تلفنی به سامانه ۱۱۵ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی واقع در منطقه ۲۰ متری فوتبال اراک، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس صیادی‌زاده و معدنی املاح ایران به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، یک مصدوم بدحال پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، به بیمارستان منتقل شد.