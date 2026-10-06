اعضای کارگروه پسماند و محیط زیست استان سمنان اجرای طرح‌های مدیریت زباله و بومی‌سازی آن و تفکیک زباله خشک و‌ تر با تشویق خانواده ها در استان سمنان را تصویب کردند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این جلسه با حضور مدیرکل استراتژیک معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و مسئولان استانی، موضوعات مرتبط با مدیریت پسماند، بازیافت و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی طرح و بررسی شد.

مدیرکل استراتژیک معاونت راهبردی رئیس‌جمهوردر این جلسه رویکرد دولت در مدیریت پسماند را یاد آور شد و گفت: ریاست کارگروه ملی پسماند بر عهده شخص رئیس‌جمهور است و تصمیمات اتخاذشده در این کارگروه به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا بومی‌سازی علمی آن در سطح استانی صورت گیرد.

حنانه درشتی (Darashti) گفت: در مدیریت پسماند که علاوه بر اقلیم منطقه، دیگر بعاد از جمله مسائل بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز باید در نظر گرفته شود.

خانم درشتی گفت:شرایط اقلیمی، فاصله مکانی و میزان تولید زباله در هر منطقه متفاوت است و نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه اجرا کردو با بومی‌سازی طرح‌های موجود، می‌توان بخشی از زباله‌ها را به چرخه طبیعت بازگرداند.

معاون امور عمرانی استاندار سمنان در این جلسه با بیان اهمیت مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست گفت: با همین رویکرد در استان سمنان اقدامات قابل توجهی صورت گرفته که توسعه انرژی‌های تجدید پذیر از جمله این اقدامات است که در این راستا تا کنون ۳۱۸ مگاوات وارد مدار شده است.

فرج الله ایلیات با بیان اینکه ۶۰ درصد تولیدات زباله در استان سمنان مربوط به زباله‌های‌تر است، تصریح کرد: در صورت همکاری مردم و خشک کردن زباله‌های تر، وزن آنها بین ۴۰ تا ۸۰ درصد کاهش می‌یابد.

آقای ایلیات گفت: بخشی از این زباله‌ها قابل استفاده به عنوان خوراک دام است و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز زباله خشک محسوب می‌شود که حدود ۱۰ درصد آن قابل بازیافت است و برای ۱۰ درصد دیگر نیز باید برنامه‌ریزی شود.

معاون امور عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر لزوم بومی‌سازی طرح‌ها در سطح شهر به شهر و روستا به روستا خاطرنشان کرد: تولید زباله در استان سمنان روزانه ۶۰۰ تن زباله تولید می‌شود که بیشترین حجم زباله مربوط به شهرهاست و بر همین اساس باید برنامه‌های جداگانه‌ای تدوین شود.

آقای ایلیات بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردمی برای مدیریت اصولی پسماند تأکید گفت: در حال حاضر طرح‌های بازیافت، کاهش سموم و حفظ محیط زیست به صورت سنتی در استان اجرا میشود و مشکل حاد زیست‌محیطی وجود ندارد.