به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این مراسم از سوی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و استاندار با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد.

آیت‌الله علی محمد انوری، عمری را به تحصیل و تدریس در حوزه علمیه قم و یزد گذرانده و از محضر علمای زیادی، چون حضرات آیات عظام بروجردی، امام خمینی، علامه طباطبایی، محقق داماد، بهاءالدینی و ... بهره‌مند شد و سپس برای تبلیغ دین مبین اسلام و مذهب حقه تشیع و ترویج معارف الهی و حکمت ناب اسلام راهی شهر و دیار خویش شد.

وی، علاوه بر کرسی تدریس در حوزه علمیه، در منصب امامت جمعه شهر‌های مختلف یزد قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، کرسی قضاوت و سنگر جهاد در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل حضور داشته، خود را خدمتگزار به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و ذره‌ای از مسیر ولایت و حمایت از رهبری انقلاب کوتاهی نکرد.

از ویژگی‌های فراموش‌نشدنی وی، زهد و بی رغبتی به دنیا، ساده زیستی، مردم داری و صراحت لهجه ایشان در دفاع از حق و حقیقت بود.