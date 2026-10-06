محمود کربلایی احمد، از تهیه‌کنندگان پیشکسوت، محقق و چهره‌های باسابقه رادیو که سال‌ها در عرصه تهیه برنامه‌های ترکیبی و نمایشی، موسیقی و پژوهش‌های رادیویی فعالیت داشت، درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمود کربلایی احمد، شهره به «استاد احمدی» در رادیو، از نخستین تهیه‌کنندگان رادیو بود که در طول سال‌های فعالیت خود، آثار و برنامه‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف رادیویی تهیه و تولید کرد.

همچنین وی بعد از تأسیس رادیو تهران با این شبکه همکاری کرد.

کربلایی احمد تهیه برنامه عصرگاهی تابستان ۷۴ را برعهده داشت و در زمینه تهیه نمایش‌های رادیویی نیز از تهیه‌کنندگان توانمند و صاحب‌سبک به شمار می‌رفت.

تسلط محمود کربلایی احمد بر موسیقی کلاسیک و موسیقی بین‌الملل از ویژگی‌های برجسته فعالیت حرفه‌ای او بود.

او همچنین در تهیه برنامه‌های ترکیبی فعالیت داشت و آرم برنامه «تقویم تاریخ» را ساخته بود.

این پیشکسوت رادیو در کنار فعالیت حرفه‌ای، در حوزه پژوهش و ترجمه آثار مرتبط با رادیو نیز فعالیت داشت و چند کتاب در زمینه تهیه‌کنندگی ترجمه کرد.

او همچنین با انتقال دانش و تجربه خود به نسل‌های بعدی، در تربیت و پرورش جمعی از تهیه‌کنندگان و عوامل رادیو نقش داشت.