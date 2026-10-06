مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از فعالیت ۲۷ پایگاه انتخاب رشته در سراسر استان خبر داد و بر بهره‌مندی داوطلبان کنکور و خانواده‌های آنان از خدمات تخصصی این پایگاه‌ها تأکید کرد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان سید اردشیر رشیدی آل‌هاشم از فعالیت ۲۷ پایگاه انتخاب رشته در سراسر استان خبر داد و بر ضرورت بهره‌مندی داوطلبان کنکور سراسری و خانواده‌های آنان از خدمات تخصصی این پایگاه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت انتخاب رشته در تعیین مسیر تحصیلی و آینده شغلی داوطلبان، اظهار کرد: در این پایگاه‌ها مشاوران مجرب و متخصص حضور دارند تا با ارائه راهنمایی‌های کارشناسی، داوطلبان را در انتخاب رشته‌ای آگاهانه، متناسب با استعدادها، علایق و توانمندی‌هایشان یاری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل همچنین از خانواده‌ها خواست با آرامش خاطر و بدون نگرانی، برای دریافت خدمات مشاوره‌ای به پایگاه‌های انتخاب رشته آموزش و پرورش مراجعه کنند و با استفاده از نظر کارشناسان، فرزندان خود را در این مرحله مهم همراهی کنند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از مشاوره تخصصی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده می‌تواند به انتخابی آگاهانه‌تر و متناسب با ظرفیت‌های علمی و علاقه‌مندی‌های دانش‌آموزان کمک کند.