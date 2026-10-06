برگزیدگان بخش مسابقه بین‌الملل و مسابقه آثار کوتاه داستانی، پویانمایی، مستند و هوش مصنوعی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

معرفی برگزیدگان مسابقه بین‌الملل و آثار کوتاه جشنواره کودک

معرفی برگزیدگان مسابقه بین‌الملل و آثار کوتاه جشنواره کودک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم اختتامیه بخش بین الملل و بخش فیلم‌های کوتاه داستانی، پویانمایی، مستند و هوش مصنوعی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با حضور مدیران جشنواره و هنرمندان و اهالی رسانه در هتل کوثر برگزار شد.

این مراسم با حضور حامد جعفری دبیر جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، امیر محزونیه عضو شورای سیاستگذاری جشنواره، سیدمهدی سیدین‌نیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان، امیرحسین ستوده‌فر دبیر اجرایی جشنواره و هنرمندانی چون نادره ترکمانی، گیتی خامنه، مهدی جعفری، سهیل موفق، مهین جواهریان، عمار تفتی، بابک نکویی، محمد مسلمی، علی فروتن، حمید گلی، علیرضا استادی، محمدرضا عباسیان، هادی نائیجی، علی کاظمی، ابراهیم شفیعی، سیاوش چراغی‌پور، علیرضا استادی، محمدرضا شریفی‌نیا، فرهاد توحیدی، محمدرضا شریفی نیا و… همراه بود.

محمدرضا تشکری معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی گفت: در بخش بین‌الملل ۱۱ اثر بلند مورد بازبینی قرار گرفت که ۴ فیلم ایرانی و بقیه خارجی بودند داوران دوست داشتند حضور داشته باشند اما امکانش مهیا نشد، ما لینک فیلم‌ها را برایشان فرستادیم، با داوران ایرانی هماهنگ کردیم و آرا را کسب کردیم که فرایند دشواری بود.

وی اضافه کرد: ما از صاحبان آثار توانستیم پیام‌های ویدئویی از برگزیدگان دریافت کنیم و تندیس‌ها را به سفارتخانه‌های آنها تحویل خواهیم داد که به دستشان برسد.

داوران بخش فیلم‌های بلند بین الملل شامل آنتون شوارتز، ایمرن توبجین، مهین جواهریان، الأسعد الجمّوسی، فرهاد توحیدی بودند.

در ادامه فرهاد توحیدی و مهین جواهریان دو داور ایرانی بخش بین‌الملل روی صحنه آمدند و برندگان این بخش را اعلام کردند.

پروانه زرین بهترین فیلم به «قهرمان نیست» به کارگردانی ریما داس از هند و سنگاپور رسید.

پروانه زرین بهترین کارگردانی به «تولدت مبارک» به کارگردانی سارا گوهر از مصر اهدا شد.

دیپلم افتخار بهترین بازیگر دوحه رمضان برای فیلم «تولدت مبارک» رسید.

پروانه زرین بهترین دستاورد هنری یا فنی به «شگفت‌انگیز» به کارگردانی مارینا آندری هشکوپ و واندا رایمانووا از کرواسی، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و صربستان تعلق گرفت.

جایزه ویژه هیات داوران به «دانته» به کارگردان و تهیه‌کنندگی لیندا هامبک از سوئد، دانمارک و نروژ رسید.

پروانه زرین بهترین بازیگر در بخش فیلم‌های بلند بین‌الملل به امیررضا محمدی سلیمانی برای فیلم «کوچ» اهدا شد.

داوران نوجوان بخش بین‌الملل جشنواره هادی البشا (سوریه)، گول اوهک (کره جنوبی)، امیرحسین بوزکور (ترکیه)، طالب جبور (عراق)، احمد ایمن گوک (ترکیه)، عمر نورزایی (افغانستان)، آرین رفیق‌احمد تامبولی (هند)، حسن مجتبی (نیجریه) بودند.

از طرف داوران نوجوان پروانه زرین بهترین فیلم بین الملل به «تولدت مبارک» به کارگردانی سارا گوهر از مصر تعلق گرفت.

پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه بین‌الملل هم به ایوب گلکار برای «مکانیک» تعلق گرفت.

دیپلم افتخار فیلم کوتاه نیز به «کچل‌ها» به کارگردانی لیشکا سوفر از جمهوری چک اهدا شد.

در ادامه اختتامیه، بخش ملی با اجرای سیاوش چراغی‌پور پیگیری شد.

سپس با حضور بابک نکویی، امیررضا معتمدی و پرستو عسگرنجاد داوران آثار کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی جوایز این بخش اهدا شد.

پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه هوش مصنوعی به کاوه کنعانی برای «زومپیا» رسید.

پروانه زرین بهترین سریال پویانمایی به آرش رازانی و آبتین یغماییان به «ساعت پویا (راز صندوق)» رسید.

پروانه زرین بهترین پویانمایی کوتاه به آمنه اربابون و امیر مهران برای «شیشه‌ای در قلب من» اهدا شد.

سپس با حضور هادی آفریده و زیور حجتی داوران بخش آثار کوتاه داستانی و مستند جوایز اهدا شد.

پروانه زرین بهترین مستند کوتاه به حدیث جان بزرگی برای «کوه راستین» تعلق گرفت.

جان بزرگی بعد از دریافت جایزه اش گفت: خوشحالم که این جایزه را دریافت کردم این جشنواره را از کودکی به یاد دارم، خوشحالم که بخش مستند به این رویداد اضافه شد، جایزه را به دخترم تقدیم می‌کنم که سختی های کار من را پذیرفته است. فیلم من درباره تاثیر جنگ بر کودکان بود آرزو دارم هیچوقت خون هیچ کودکی در ایران و هیچ کجای دنیا ریخته نشود.

پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی به ایوب گلکار برای کارگردانی «مکانیک» اهدا شد.

سپس با حضور حامد جعفری، سیدمهدی سیدین‌نیا، امیر محزونیه، امیرحسین ستوده‌فر جایزه ویژه بخش میناب اهدا شد.

جایزه بخش ویژه بخش میناب به محمدحسین عباسی برای کارگردانی «ماکان» اهدا شد.

عباسی گفت: به عنوان فیلمساز کمترین کاری که می‌توانیم برای کودکان شهید میناب کنیم زنده نگه داشتن یاد آنهاست جایزه را به خانواده داغدار شهدای کودک میناب تقدیم می‌کنم.