سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در فضای مجازی نوشت: تلفات و خسارت وارده به نیرو‌های دشمن سعودی بی سابقه بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در فضای مجازی اعلام کرد: نیرو‌های مسلح همه دستاورد‌های میدانی خود را تحت کنترل دارد و تبلیغات دشمن داستان سرایی‌هایی از قهرمانی‌های خیالی برای جلب رضایت اربابانش است و شیوه‌ها و رویکرد پلیدش، که مردم ما در سواحل غربی یا دیگر مناطق با آن آشنا هستند، نیز همین گونه است.

وی افزود: نیرو‌های مسلح یمن تاکید دارد بیش از ۲۰۰ تن از نیرو‌های دشمن سعودی در ده‌ها حمله نیرو‌های ما به تحرکاتشان در رأس العاره و السقیا، در ساعات گذشته، کشته یا زخمی شده‌اند.

تلفات و خسارات وارده به محافل نیرو‌های دشمن سعودی در مقایسه با درگیری‌های گذشته، از لحاظ نیروی انسانی و ادوات، بی سابقه بوده است.

ده‌ها حمله نیرو‌های مسلح به تجمعات دشمن سعودی در ساعات گذشته

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح در ساعات گذشته در ده‌ها حمله تجمعات دشمن سعودی را در شرق استان الجوف هدف قرار دادند که تعداد زیادی کشته و مجروح بر جا گذاشت و تعدادی از خودرو‌ها در آتش سوخت.

نیرو‌های ما همچنین در عملیاتی تجمعات دشمن سعودی در شرق رغوان در استان مأرب را هدف قرار دادند که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از آنان و آتش گرفتن چند دستگاه خودرو شد.