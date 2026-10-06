به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه که به قلم نسیم عرب‌ امیری، پیمان جزینی و مصطفی زندی نگارش شده، داستان خانواده‌ای را روایت می‌کند که در جست‌وجوی محلی برای زندگی، با فضایی غیرعادی مواجه می‌شوند.

حضور در این موقعیت و رویارویی با صاحب‌خانه و ساکنان متفاوت آن، مسیر زندگی آنها را با اتفاقات پیش‌بینی‌نشده و موقعیت‌های تازه مواجه می‌کند.

هومن برق‌نورد، محمد نادری، رویا میرعلمی، محمدرضا هدایتی، نگار فروزنده، مونا فرجاد، زهرا سزاوار، سامان توحیدی، فرید اخباری، رابعه اسکویی، پوریا خوشبین، محمد بی‌ریا و شمیلا شعبانی در این سریال ایفای نقش کرده‌اند.

سریال «نسخه آزمایشی» شنبه‌ها، دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.