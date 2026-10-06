بر اثر برخورد ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ در محور شازند به سمت لنجرود، ۷ سرنشین مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی اعلام گزارش تلفنی به سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر تصادف دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور شازند، ۲ کیلومتر بعد از روستای فر به سمت لنجرود، بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، ۷ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، ۵ مصدوم توسط آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس توره و آفتابگردان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک و ۲ مصدوم نیز توسط آمبولانس پایگاه اورژانس روناس به بیمارستان تأمین اجتماعی شازند منتقل شدند.