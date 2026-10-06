۳۰ سازه خاکی و سنگی آبخیزداری، نیمه نخست امسال با ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار در خراسان جنوبی احداث شده است.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: اقدامات انجام شده در مدیریت رواناب در سال جاری در ۲۴ حوزه آبخیز در تمامی شهرستان‌های استان اجرا شده است.

کرباسچی حجم عملیات آبخیزداری در این سازه‌ها را ۹۷ هزار متر مکعب اعلام کرد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه این سازه‌ها با ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است، افزود: با اجرای این سازه‌ها حجم آبگیری برای هر بار، ۳۰۰ هزار مترمکعب آب است.

کرباسچی افزود: طرح‌های آبخیزداری علاوه بر حفظ منابع آب، به کشاورزان استان برای کاهش خسارات سیلاب و خشکسالی‌ها و تولید محصولات کشاورزی کمک می‌کند.

وی در خصوص مزایای اجرای طرح‌های آبخیزداری گفت: پیش از آغاز این طرح‌ها، روان‌آب‌ها در مدت زمانی کوتاه به هدر می‌رفت و خسارت‌های زیادی به بخش کشاورزی وارد می‌کرد، اما با ایجاد این سازه‌ها آبخیزداری، شرایط تغییر کرده و خسارات به حداقل رسیده است.

کرباسچی درخصوص آمادگی در برابر پدیده ال نینو (نوسانات جوی)، گفت: در این رابطه بازدید از سازه‌های بحرانی با همکاری فرمانداریها، بخشداری‌ها و ادارات مرتبط انجام شده و اقدامات لازم پیشگیری برای رفع خطر با همکاری دستگاه‌های بحران و بهره برداران انجام شده و در حال انجام است.

ال‌نینو (به اسپانیایی: El Niño) یکی از چرخه‌های مشهور آب و هوایی جهان است که هر ۲ تا ۷ سال یک‌بار باعث ایجاد ناهنجاری‌های بزرگی در آب و هوای سراسر سیّارهٔ زمین می‌شود از جمله این ناهنجاری‌ها می‌توان به سیلاب‌های ناگهانی، خشک‌سالی، قحطی و اپیدمی اشاره کرد.