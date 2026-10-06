به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان راور در تشریح این خبر از دستگیری ۳ متهم جرایم سایبری در پرونده‌های اخیر پلیس فتا خبر داد و گفت: با اقدام تخصصی کارشناسان این پلیس از تضییع اموال و وجوهی به ارزش بیش از ۹ میلیارد ریال جلوگیری که با هماهنگی قضائی به صاحبان و مالباختگان برگشت داده شد.

این مقام انتظامی در بیان جزئیات خبر گفت: در یکی از پرونده‌ها به جهت دسترسی متهم به حساب بانکی شاکی و انتخاب قربانی خود از طریق سایت دیوار که قصد فروش طلا و جواهرات را داشته بعنوان خریدار وارد معامله و با انتقال وجوه نامشروع به حساب فروشنده با بهره گیری از شیوه کلاهبرداری مثلثی در صدد کلاهبرداری بوده که با اقدام به‌موقع پلیس فتا این نقشه قبل از عملی شدن برملاء و متهم در یکی از استان‌های کشور دستگیر و علاوه بر برگشت وجوه کلاهبرداری به مالباخته، اموال صاحب آگهی استراد گردید.

وی افزود: در پرونده‌های دیگر یک متهم با ساخت و ارائه رسید‌های پرداخت جعلی به صنوف و فروشندگان کالا و متهم دیگر با مشارکت در هک و دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی اشخاص به شیوه‌های گوناگون از شهروندان کلاهبرداری می‌کردند که شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ اسلامی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، سواد رسانه‌ای را عاملی مهم در پیشگیری از آسیب و تهدیدات فضای مجازی برشمرد و خاطرنشان کرد: مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ آماده ارائه خدمت در عرصه مبارزه با جرایم سایبری و مشاوره سایبری به کلیه شهروندان می‌باشد.