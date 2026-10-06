خیابان‌های خاکی قطب صنعتی بویین میاندشت مشکلات زیادی برای واحد‌های کارگاهی این منطقه ایجاد کرده و نارضایتی مالکان این واحد‌ها را به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جمعی از مالکان واحد‌های کارگاهی، صنعتی و خدماتی واقع در قطب صنعتی بویین میاندشت با گلایه از وضعیت نابسامان خیابان ومعابر این منطقه می‌گویند: بیش از دو سال است که پیگیر آسفالت ریزی خیابان‌ها هستیم، اما متاسفانه به نتیجه نرسیده و این موضوع کسب وکار مارا با چالش مواجه کرده است.

درکنار این واحد‌ها طرح اقدام ملی مسکن اجرا شده است که وضعیتی مشابه همین کارگاه‌ها دارند.

فرماندار بویین میاندشت در این خصوص گفت: تاکنون ۸۵ پلاک زمین در طرح نهضت ملی مسکن واگذار شده که ساخت وساز در ۸۰ درصد از زمین‌های واگذار شده اجرا شده و ۳۰ درصد از آنها به بهره برداری رسیده است وخانواده در آنها سکونت دارند.

محمود درویشی افزود: ضروری است نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ودفتر امور شهری استانداری برای تامین قیر وآسفالت ریزی خیابان‌ها ومعابر واحد‌های کارگاهی وقطب صنعتی وطرح اقدام ملی مسکن اقدام کنند تا این مشکل زودتر برطرف شود.

شهردار بویین میاندشت نیز با اشاره به اینکه در قطب صنعتی حدود ۱۲۰ واحد کارگاهی، صنعتی وخدماتی فعالیت دارد گفت: اجرای روکش آسفالت خیابان‌ها ومعابر قطب صنعتی بیش از ۶ هزارتن آسفالت نیاز دارد و تاکنون هیچگونه سهمیه قیری برای این منظور تخصیص داده نشده است.

سید احمد عبداللهی افزود: برای اینکه بتوان بخشی از کار را اجرا با اخذ مجوز از شورای شهر بخشی از قیر برای آسفالت ریزی تعدادی از معابر قطب صنعتی تخصیص داده شده و اگر شرایط آب وهوایی اجازه دهد هفته آینده عملیات روکش آسفالت آغازمی شود.