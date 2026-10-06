مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از ثبت ۵٢ درصدی طرح‌های اشتغالزایی در سامانه رصد اشتغال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مجتبی ظفری‌پور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: امسال با توجه به تعهد اشتغال استان، ٢۶ هزار و ١۵٩ طرح اشتغالزایی معادل ٣۰ هزار و ۵۶۰ نفر اشتغال در سامانه رصد اشتغال توسط دستگاه‌ها، ثبت شده است.

او افزود: تاکنون، دستگاه‌های ما با ثبت ١٣ هزار و ۵٩۰ طرح معادل ۵٢ درصد سهمیه استان، با ١۵ هزار و ١٣١ نفر معادل ۵۰ درصد سهمیه اشتغال استان در سامانه رصد اشتغال ثبت کردند.

ظفری‌پور با اشاره به تسهیلات اشتغال‌زایی گفت: معادل هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان تسهیلات توسط ١٢ دستگاه و ١٧ بانک توزیع شده و به تمام فرمانداران جهت پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به آمار نرخ بیکاری، گفت: مرکز آمار به‌صورت فصلی نرخ بیکاری را اعلام می‌کند و امسال قرار است سرشماری نفوس و مسکن انجام شود. طبق آخرین آماری که مرکز آمار برای فصل بهار اعلام کرده، در فصل بهار نرخ بیکاری کشور افزایشی بوده و تقریباً از ٧.٧ به حدود ٩ درصد افزایش پیدا کرده است.

او افزود: ٩ استان دارای نرخ بیکاری کاهشی و ٢١ استان افزایشی بودند. علی‌رغم ایام جنگ، خوزستان جزو استان‌هایی بود که تقریبا نیم درصد کاهش نرخ بیکاری را داشته است.