مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر از توزیع هزار و هفتصد بسته نوشت‌افزار به ارزش ۱۲ میلیارد ریال بین دانش‌آموزان نیازمند مناطق شهری، روستایی و محروم استان در قالب طرح مهر تحصیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیل‌پور با اشاره به اجرای طرح مهر تحصیلی اظهار داشت: این طرح با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های تحصیلی آنان در آستانه سال تحصیلی جدید و با استفاده از ظرفیت موقوفات استان بوشهر اجرا شده است.

وی با بیان اینکه هزینه اجرای این طرح از محل اجرای امینانه نیات واقفان خیراندیش تأمین شده است، گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های سازمان اوقاف، اجرای دقیق و امینانه نیات واقفان است و طرح مهر تحصیلی نمونه‌ای از آثار و برکات موقوفاتی است که با نیت حمایت از نیازمندان و امور عام‌المنفعه ایجاد شده‌اند.