به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در گرمه نمایشگاهی با عنوان طرح اسوه شهرستان در محل اجتماعات شبانه گرمه توسط ناحیه مقاومت بسیج و پایگاه‌های سرتاسر شهرستان برپا شد تا دستاورد‌های پایگاه‌های بسیج در شش ماهه اول سال را به نمایش بگذارد.

دستاورد‌ها و فعالیت‌هایی نظیر طرح شهید عجمیان، اردو‌های جهادی، مردم یاری ها، پویش همکلاسی مهربان، آموزش هنر خوشنویسی در این غرفه‌ها نمایش داده شده است.

گفتنی است ؛ این نمایشگاه به مدت سه شب در حاشیه تجمعات شبانه مردم شهرستان گرمه برپاست.