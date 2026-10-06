استاندار خوزستان گفت: در راستای حمایت از توسعه و عمران روستا‌های استان، ۲۲ دستگاه ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال برای دهیاری‌های خوزستان تأمین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان گفت: در راستای افزایش توان دهیاری‌ها برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به روستاییان، تأمین و خرید ماشین‌آلات مورد نیاز دهیاری‌های استان در دستور کار قرار گرفت.

او ادامه داد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده میان استانداری خوزستان و مدیرعامل گروه تراکتورسازی ایران، تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز دهیاری‌ها به صورت مشارکتی و با پرداخت ۵۰ درصد نقدی و ۵۰ درصد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه یک‌ساله پیش‌بینی شد.

استاندار خوزستان گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از محل اعتبارات ماده ۵۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای هر دستگاه مبلغ ۲۵ میلیارد ریال اختصاص یافت که در مجموع ۵۵۰ میلیارد ریال تأمین و واریز شد.

موالی‌زاده افزود: این تجهیزات شامل ۱۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی، هفت دستگاه بالابر، چهار دستگاه خودروی حمل زباله مکانیزه و یک دستگاه تانکر آب است که متناسب با نیاز‌های ۱۲ شهرستان و ۱۳ بخش استان در حوزه‌های خدماتی، ایمنی و عمرانی اختصاص می‌یابد.

او گفت: توسعه روستا‌ها نیازمند توجه همزمان به زیرساخت و تجهیزات است و این اقدام برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی، تقویت مدیریت بحران و مدیریت پسماند در مناطق روستایی صورت گرفته است و حمایت از عمران روستایی با جدیت ادامه خواهد یافت.