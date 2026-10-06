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اعضای کانون خدمت رضوی شهرستان میناب به مدت سه روز به زائران و مجاوران حرم رضوی در مشهد مقدس خدمت رسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول چایخانه کانون خدمت رضوی شهرستان میناب گفت: ۱۲۰ تن از خادمیاران و یاوران رضوی با حضور در چایخانه صحنهای باغ رضوان و غدیر با چای، دمنوش، خرما و کولوچه محلی مینابی از زائران پذیرایی میکنند.
غلامعباس جهانگیری افزود: همچنین به همت این کانون خطبه عقد یک زوج مینابی در حرم رضوی خوانده شد.
وی گفت: تمثال ۱۶۸ شهید دبستان شجره طیبه میناب و رهبر شهید نیز در چایخانه با هدف نمایش جنایتهای آمریکا در معرض دید عموم قرار گرفت.
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مسئول چایخانه کانونهای خدمت رضوی میناب افزود: اعضای این کانون اسفند امسال نیز در چایخانه حرم رضوی حضور مییابند.