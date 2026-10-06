مردم شهرستان ورامین در دویست و نوزدهمین شب حضور در میدان ها و خیابان‌ها، با تأکید بر حفظ آمادگی در برابر تهدیدات دشمن، ادامه میدان‌داری آگاهانه را در کنار موفقیت‌های جهانی جوانان، رمز اقتدار و پیشرفت ملی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و نوزدهمین شب از اجتماعات خودجوش مردم ورامین، جمع گسترده‌ای از شهروندان با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، بر استمرار حضور فعال در صحنه تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، درخشش مستمر جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی جهان را در کنار حضور خستگی‌ناپذیر مردم در میدان‌ها، تصویری از ملتی توصیف کردند که با تکیه بر توان داخلی و همبستگی ملی، مسیر سربلندی و پیشرفت خود را با اقتدار کامل ادامه می‌دهد.