نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت پیوستن شهرداری‌های کشور به طرح «تورم صفر» با هدف کاهش فشار تورمی به مردم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم مشهد با اشاره به طرح "تورم صفر" شهرداری تهران گفت: همه شهر‌ها به‌ویژه کلان‌شهر‌ها باید با ایجاد چرخه صحیح توزیع و حذف واسطه‌های غیرضروری، به کاهش فشار تورمی بر مردم کمک کنند.

دکتر اخلاقی درباره اعلام شهرداری تهران مبنی بر اجرای طرح‌هایی برای «تورم صفر» و امکان اجرای چنین طرح‌هایی در سایر شهر‌ها از جمله مشهد، افزود: واقعیت این است که یکی از مشکلاتی که در کشور داریم درحوزه توزیع و به‌اصطلاح دلال‌بازی است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم مسیر رسیدن کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده را با حذف واسطه‌ها کوتاه کنیم، هم تولیدکننده سود می‌کند و هم مصرف‌کننده کمتر زیر فشار تورمی قرار می‌گیرد؛ چراکه در شرایط فعلی، چندین دست بر روی اجناس می‌چرخد و این موضوع فشار زیادی را به مردم وارد می‌کند.

سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی تأکید کرد: بنابراین قطعاً به نظر من همه شهرها، به‌خصوص کلان‌شهرها، باید این کار را انجام دهند. همان‌طور که در تهران این کارمهم تجربه شده است، از مدیریت شهری تهران تشکر می‌کنم و در سایر شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها نیز قطعاً ما دنبال می‌کنیم که این اتفاق صورت گیرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: واقعیت این است که امروز مردم در حوزه اقتصاد با فشار‌هایی مواجه هستند. عامل اصلی این فشار‌ها جنگ نیست؛ البته جنگ بی‌تأثیر نبوده، اما سوءاستفاده برخی دلال‌ها و واسطه‌ها و همچنین کانال‌های تلگرامی که بعضی قیمت‌ها را هدایت می‌کنند، در این شرایط مؤثر است.

وی تصریح کرد: باید بتوانیم یک چرخه صحیح توزیع ایجاد کنیم و کالا را به دست مصرف کننده برسانیم، به نظر من این کار حق مردم است و لذا چنین اقدامی یک امر لازم و قطعی است و قطعا شهر‌های دیگر به ویژه کلانشهر مذهبی مشهد با وجود حضور ده‌ها میلیونی زائران سالیانه می‌تواند این موضوع را اجرایی نماید.