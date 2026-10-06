

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی شریفی ملی‌پوش والیبال ایران، پس از تجربه حضور در لیگ ایتالیا و سایر لیگ‌های اروپایی اکنون راهی لیگ چین شده است تا برای تیم هبی بائودینگ وولوز به میدان برود.

مرتضی شریفی ۲۷ ساله که همراه با ایران قهرمان بازی‌های آسیای ناگویا شد باید حالا راهی چین شود و فصل جدید را در این کشور آغاز کند. دریافت‌کننده قدرتی ایران یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان تیم پیاتزا است که سابقه بازی در تیم ورونای ایتالیا را در کارنامه دارد.