به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان نهبندان با اشاره به اینکه اجرای این طرح از مطالبات مردم منطقه بوده است، افزود: وضعیت راه‌های روستایی به‌صورت مستمر رصد می‌شود و طرح‌های مورد نیاز بر اساس شرایط راه، میزان تردد و مطالبات و نیاز‌های مردم در برنامه اجرایی قرار می‌گیرد.

پورسعید، افزود: روستا‌های سنگان، منصورآباد، درشکفت، اسلام آباد، هریشی و استخرک، نیز در محدوده این محور قرار دارند و با اجرای این طرح، مسیر دسترسی اهالی و خانوار‌های این روستا‌ها بهبود خواهد یافت.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های نگهداری و بهسازی راه‌های روستایی گفت: صیانت از سرمایه‌های راه، ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای و پاسخگویی به مطالبات مردم از مهم‌ترین رویکرد‌های این اداره‌کل در اجرای پروژه‌های نگهداری راه‌هاست.