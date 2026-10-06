به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، اعلام کرد نیدال حسن، سرگرد و روان پزشک ارتش آمریکا که به دلیل تیراندازی سال ۲۰۰۹ در فورت هود به اعدام محکوم شده است، با روش تیرباران اعدام خواهد شد؛ این نخستین، اجرای حکم اعدام توسط ارتش آمریکا در بیش از ۶۰ سال گذشته خواهد بود.

در جریان این تیراندازی در پایگاه نظامی آمریکا، ۱۳ نفر کشته و ۳۲ نفر زخمی شدند.

«شان پارنل» سخنگوی پنتاگون، در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اجرای حکم اعدام را توصیه کرده و این توصیه به تایید ترامپ رسیده است.

شبکه‌ای بی سی نیوز گفت: ارتش در صورت موافقت ترامپ، مقدمات اجرای احکام اعدام محکومان به مرگ را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، زمان و مکان اجرای حکم هنوز اعلام نشده است، اما مقررات ارتش تصریح می‌کند که اجرای حکم باید ظرف ۱۵۰ روز پس از تایید رئیس‌جمهوری انجام شود، اما زودتر از ۶۰ روز پس از این تایید نمی‌تواند اجرا شود.

در ۵ نوامبر ۲۰۰۹، نیدال حسن که در آن زمان روان‌پزشک ارتش بود، در مرکز بررسی و آماده‌سازی سربازان برای اعزام در پایگاه نظامی فورت هود به سوی افراد تیراندازی کرد و پیش از آنکه هدف گلوله قرار گیرد، ۱۲ سرباز و یک غیرنظامی را کشت. او پس از آنکه به‌شدت زخمی شد، بازداشت شد.

حسن در سال ۲۰۱۳ به اتهام ۱۳ فقره قتل عمد از پیش طراحی‌شده و ۳۲ فقره اقدام به قتل مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم شد. او به یک مرکز بازداشت نظامی در فورت لیون‌ورث، کانزاس، منتقل شد.

او یکی از چهار زندانی محکوم به اعدام در نظام قضایی ارتش است.

اعلام اجرای حکم اعدام او پس از آن صورت گرفت که‌ای‌بی‌سی نیوز در ماه ژوئن گزارش داد ارتش در حال برنامه‌ریزی برای اجرای احکام اعدام نظامی بوده است؛ این موضوع بر اساس اسناد داخلی و اظهارات مقام‌هایی که از این مسئله اطلاع داشتند، گزارش شده بود.