تفاهم‌نامه سه‌جانبه توسعه «طرح ملی حامی» با هدف ارتقای عدالت آموزشی، کاهش فقر یادگیری و تقویت حمایت‌های آموزشی، رفاهی و اجتماعی از دانش‌آموزان، میان معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر سیرجان منعقد شد.

هم‌افزایی آموزش، رفاه و صنعت برای کاهش فقر یادگیری و حمایت همه‌جانبه از دانش‌آموزان

هم‌افزایی آموزش، رفاه و صنعت برای کاهش فقر یادگیری و حمایت همه‌جانبه از دانش‌آموزان



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، تفاهم‌نامه سه‌جانبه توسعه «طرح ملی حامی» با رویکرد هم‌افزایی ظرفیت‌های نظام آموزشی، حوزه رفاه اجتماعی و بخش صنعت و با هدف فراهم‌کردن فرصت‌های عادلانه‌تر یادگیری برای کودکان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، به امضا رسید.

در این همکاری، در کنار مداخلات مستقیم آموزشی برای ارتقای کیفیت یادگیری، توجه به عوامل زمینه‌ساز فقر یادگیری از جمله وضعیت تغذیه، امکانات مورد نیاز دانش‌آموزان و توانمندسازی خانواده‌ها مورد تأکید قرار گرفته است؛ رویکردی که می‌تواند الگویی برای پیوند مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی با مسائل بنیادین حوزه آموزش و رفاه کودکان باشد.

عدالت آموزشی فقط دسترسی به مدرسه نیست

رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در این مراسم با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی مفهومی فراتر از دسترسی به مدرسه و ثبت‌نام دانش‌آموزان دارد، گفت: «عدالت آموزشی به معنای برخورداری کودکان از نصیب آموزشی و فرصت‌های برابر برای یادگیری است و باید اطمینان پیدا کنیم دانش‌آموز، صرف‌نظر از شرایط اقتصادی خانواده یا منطقه محل زندگی خود، از فرصت واقعی برای یادگیری برخوردار است.»

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در معاونت آموزش ابتدایی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داد که با وجود اقدامات گسترده برای توانمندسازی معلمان و توسعه امکانات و منابع آموزشی در مناطق کمتر برخوردار، این اقدامات به تنهایی لزوماً به بهبود معنادار یادگیری دانش‌آموزانی که با ضعف یادگیری مواجه‌اند، منجر نمی‌شود.

حکیم‌زاده ادامه داد: بررسی تجربه‌های بین‌المللی، به‌ویژه مداخلات آموزشی پس از همه‌گیری کرونا، در کنار یافته‌های میدانی کشور نشان داد که برای مقابله مؤثر با فقر یادگیری، باید بخشی از مداخلات مستقیماً بر خود یادگیرنده متمرکز شود. بر همین اساس، طرح «حامی» با عنوان «حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان» شکل گرفت.

«حامی»؛ از آموزش جبرانی تا ساختن محیط مثبت یادگیری

معاون آموزش ابتدایی با تشریح دو رکن اصلی طرح حامی اظهار کرد: در بخش نخست، دانش‌آموزانی که براساس نتایج ارزشیابی کیفی ـ توصیفی در سطوح «نیازمند تلاش» و «قابل قبول» قرار دارند، شناسایی می‌شوند و با مدیریت مدرسه از فرصت‌های آموزشی تقویتی و جبرانی در طول سال تحصیلی برخوردار می‌شوند.

وی رکن دوم این طرح را حتی مهم‌تر از ساعات آموزشی اضافه دانست و گفت: آنچه برای ما اهمیت اساسی دارد، محیطی است که این آموزش در آن ارائه می‌شود. دانش‌آموز نباید به دلیل ضعف در یادگیری با برچسب‌هایی مانند «ضعیف»، «تنبل» یا «ناتوان» مواجه شود. محیط مثبت یادگیری یعنی حمایت از کودک، ایجاد امید و انگیزه، فعال‌کردن خانواده و شکل‌دادن این باور در دانش‌آموز که او نیز می‌تواند یاد بگیرد و برای نظام آموزشی مهم است.

حکیم‌زاده تأکید کرد: «پیام ما به دانش‌آموز این است که اگر در بخشی از یادگیری مشکل داری، کنار گذاشته نمی‌شوی و فراموش نمی‌شوی؛ ما برای یادگیری تو مسئولیت داریم.»

وی با اشاره به نتایج اجرای این طرح در سطح کشور افزود: پایش نتایج ارزشیابی‌ها نشان داد اجرای مداخلات هدفمند حامی توانسته است تعداد دانش‌آموزان نیازمند تلاش را در دروس پایه به شکل قابل توجهی کاهش دهد و استمرار این برنامه در دوره تابستان نیز در کاهش تکرار پایه و ترک تحصیل مؤثر بوده است.

معاون آموزش ابتدایی همچنین از راه‌اندازی یک‌هزار و ۵۶۴ کارگاه حامی در تابستان خبر داد و گفت علاوه بر دانش‌آموزان مشمول طرح، خانواده‌های دیگری نیز با توجه به شرایط آموزش و احساس نیاز فرزندانشان به تقویت یادگیری از این ظرفیت استفاده کردند و در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در این برنامه‌ها حضور یافتند.

پیوند حمایت آموزشی و رفاهی؛ گام بعدی طرح حامی

حکیم‌زاده در ادامه به یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه طرح حامی در قالب همکاری جدید اشاره کرد و گفت: یافته‌های ما نشان می‌دهد بخشی از دانش‌آموزانی که با فقر یادگیری مواجه‌اند، همزمان با مسائل دیگری مانند فقر غذایی، کمبود برخی امکانات آموزشی و محدودیت خانواده در حمایت از فرایند یادگیری نیز روبه‌رو هستند.

وی افزود: اگر تنها مداخله آموزشی انجام دهیم، اما عوامل زمینه‌ساز فقر یادگیری را نادیده بگیریم، به همه نتایج مورد انتظار دست پیدا نمی‌کنیم؛ همان‌طور که حمایت رفاهی بدون مداخله مؤثر و علمی درفرایند یادگیری نیز لزوماً به بهبود یادگیری منجر نخواهد شد. از همین رو، هم‌افزایی میان آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش مسئولیت‌پذیر صنعت می‌تواند زمینه یک مداخله همه‌جانبه‌تر برای کودکان را فراهم کند.

معاون آموزش ابتدایی انعقاد این تفاهم‌نامه را از این منظر اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو دستگاهی هستند که بخش مهمی از خدمات آموزشی و اجتماعی مورد نیاز خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده‌های کمتر برخوردار، را ارائه می‌کنند و اکنون ظرفیت بخش صنعت نیز در کنار این دو حوزه قرار گرفته است.

توسعه پایدار از آموزش ابتدایی می‌گذرد

حکیم‌زاده با قدردانی از مشارکت شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهرسیرجان در این طرح گفت: ورود مسئولانه صنعت به حوزه آموزش نشان‌دهنده درک درست از مفهوم توسعه است. توسعه تنها با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی محقق نمی‌شود؛ یکی از بنیادی‌ترین مسیر‌های توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری بر یادگیری کودکان و آموزش ابتدایی است.

وی افزود: مشارکت شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در این طرح می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های صنعتی کشور باشد تا مسئولیت اجتماعی خود را بیش از پیش به سرمایه‌گذاری‌های اثربخش، پایدار و مسئله‌محور در حوزه کودکان و آموزش پیوند دهند.

حکیم‌زاده تأکید کرد: «باید هر کودک را سرمایه‌ای برای کشور بدانیم، فقر یادگیری را به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی کشور تلقی کنیم و هر اقدامی را که به یادگیری بهتر کودکان منجر می‌شود، مسیری برای آبادانی و پیشرفت ایران بدانیم.»

حمایت از کودک باید آموزش، تغذیه و خانواده را همزمان ببیند

سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم، تلفیق حمایت‌های آموزشی و رفاهی را از نقاط قوت این همکاری دانست و بر ضرورت استمرار و پایش دقیق اجرای طرح تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت توجه همزمان به وضعیت تغذیه کودکان و توانمندسازی خانواده‌ها اظهار کرد: حمایت از دانش‌آموز نباید تنها به یک بُعد محدود شود؛ در کنار توجه به تغذیه، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین اجرای حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که به برچسب‌زنی یا «نشان‌دار شدن» کودکان خانواده‌های کم‌برخوردار منجر نشود.

حسینی همچنین ورود شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر به این برنامه را نمونه‌ای از جهت‌گیری مؤثر مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها دانست و بر اهمیت اجرای دقیق طرح در مقیاس اولیه، ارزیابی نتایج و فراهم‌کردن زمینه تکثیر یک الگوی موفق در سطح کشور تأکید کرد.

سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری برای آینده است

محمد محیاپور، مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهرسیرجان نیز با اعلام آمادگی این شرکت برای اجرای طرح گفت: «ما به این باور رسیده‌ایم که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده منطقه و کشور است.»

وی با تأکید بر رویکرد نتیجه‌محور شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی افزود: هدف ما این است که تفاهم‌نامه‌ها به اقدام عملی و اثربخش منجر شوند. طرح حامی پس از بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد به مرحله اجرا رسیده و شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر سیرجان آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های خود در اجرای کیفی آن مشارکت کند.

محیاپور همچنین سرمایه‌گذاری بر آموزش کودکان و نوجوانان سیرجان را سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی آینده منطقه دانست و تأکید کرد که توسعه صنعتی پایدار بدون توجه به آموزش، مهارت و پرورش نیروی انسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

الگویی برای هم‌افزایی ملی در مسیر عدالت آموزشی

لازم به ذکر است تفاهم‌نامه توسعه طرح ملی حامی، با پیوند ظرفیت‌های آموزشی، رفاهی و مسئولیت اجتماعی صنعت، در پی آن است که حمایت از دانش‌آموز را از یک مداخله صرفاً آموزشی فراتر برده و مجموعه‌ای از عوامل مؤثر بر فرصت یادگیری کودک را مورد توجه قرار دهد.

اجرای این همکاری در مناطق هدف و ارزیابی مستمر نتایج آن می‌تواند زمینه توسعه الگویی را فراهم کند که در آن مدرسه، خانواده، نظام رفاهی و بنگاه‌های مسئولیت‌پذیر اقتصادی در کنار یکدیگر برای کاهش فقر یادگیری و تحقق فرصت‌های برابر آموزشی نقش‌آفرینی کنند؛ الگویی که نقطه کانونی آن، باور به توانایی یادگیری همه کودکان و پاسداشت سرمایه انسانی آینده ایران است.