

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، علی احمدی دارای مدرک دکتری تخصصی علوم اقتصادی با گرایش توسعه است و بخش قابل‌توجهی از سوابق مدیریتی و اجرایی وی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذاری و شرکت‌های مرتبط با این مجموعه‌ها شکل گرفته است. وی پیش از این نیز مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی فولاد بوده است.

دکتر مسعود شکوهی رییس هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های دکتر صادقی، گفت: به رغم چالش‌های دو سال گذشته از جمله جنگ تحمیلی علیه کشورمان، شاهد زحمات ارزشمند همکاران، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در راستای پیشبرد برنامه‌های موسسه بودیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به سلامت و انضباط مالی و همکاری و انسجام سازمانی برای پیشبرد اهداف موسسه، افزود: با توان علمی و تجربه مدیریتی و اجرایی قابل توجهی که سرپرست مدیریت عامل موسسه دارند، فرصتی کم نظیر برای خدمت به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان ایجاد شده است.

شکوهی تصریح کرد: موضوع ارزش مالکانه از مطالبات اصلی اعضا و تکلیف قانونی اساسنامه و هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است و ما ملزم به اجرای تکالیف قانونی هستیم.

در ادامه این جلسه، دکتر علی احمدی سرپرست مدیریت عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ضمن تشکر از اعتماد رئیس هیات امنا و هیات مدیره موسسه گفت: افتخار خدمت به جامعه شریف فرهنگیان به ویژه اعضای موسسه را مغتنم شمرده و با اتخاذ چارچوب‌های سیستماتیک در راستای افزایش بهره‌وری و بیشینه‌ی عواید برای جامعه معزز فرهنگیان اقدام خواهیم کرد.

وی ضمن اعلام برنامه‌های خود برای مدیریت موسسه، تصریح کرد: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با چالش‌هایی مواجه بوده، اما در کنار آن فرصت‌ها و ظرفیت‌های زیادی نیز وجود دارد که از آنها در راستای تامین منافع اعضا استفاده خواهیم کرد.

دکتر احمدی افزود: فعالیت اقتصادی، کاری تخصصی است و با عدد و رقم سرو کار دارد بنابراین ارزیابی فعالیت موسسه، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه، کاملا بر اساس شاخص‌های علمی و مالی صورت خواهد گرفت.

در این جلسه همچنین از تلاش‌ها و زحمات دکتر علی صادقی در مدت قریب به دو سال فعالیت در این مجموعه، تجلیل و قدردانی بعمل آمد.