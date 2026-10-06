به گزارش گروه کشاورزی توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواشناسی اعلام کرد با گذر سامانه بارشی از غرب کشور، امروز در مناطق شمال غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی (کرمانشاه، همدان، مرکزی و قم) و دامنه‌های جنوبی البرز (قزوین، البرز و تهران) ابرناکی، وزش باد شدید، رگبار، رعد و برق و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، برای مناطق شمال غرب کشور به دلیل شدت فعالیت سامانه بارشی، «هشدار نارنجی» صادر شده است. همچنین در شرق اردبیل، گیلان و برخی نواحی مازندران و گلستان بارش باران رخ خواهد داد.

طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی، در سه روز آینده در برخی مناطق شمال غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.