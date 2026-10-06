مردم شهرستان فیروزکوه در دویست و نوزدهمین قرار شبانه در میدان معلم، تداوم حضور در میادین و خیابان‌ها را در کنار دستاورد‌های علمی و ورزشی کشور، پیش‌شرط پیروزی نهایی و تثبیت جایگاه ایران به عنوان یک ابرقدرت دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و نوزدهمین شب اجتماعات خودجوش مردم فیروزکوه، جمعی از شهروندان با گرد هم آمدن در میدان معلم، کسب مدال‌های رنگارنگ و افتخارات نخبگان و ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های جهانی را نمادی از قدرت و پویایی کشور توصیف کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع تأکید کردند که تداوم حضور خستگی‌ناپذیر مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها، مکمل این موفقیت‌هاست و تنها با حفظ این انسجام مردمی و میدان‌داری مستمر، مسیر رسیدن به پیروزی نهایی هموار شده و ایران در مسیر تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی استوار خواهد ماند.