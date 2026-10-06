مردم خستگی‌ناپذیر شهرستان دماوند در دویست و نوزدهمین شب اجتماعات مردمی، با فریاد مقاومت و ایستادگی، بر تداوم حضور خود در میدان‌ها تا زمان صدور فرمان ولی امر تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و نوزدهمین شب قرار شبانه، مردم شهرستان دماوند بار دیگر همبستگی و عزم راسخ خود را در میادین به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با شعار‌هایی در حمایت از محور مقاومت، بر این باورند که حضور مستمر در میدان‌ها، ابزاری قدرتمند برای مقابله با توطئه‌های دشمنان است. حاضران در این اجتماع با تأکید بر ولایت‌مداری، اعلام کردند که تا زمان صدور فرمان مقام معظم رهبری، حضور شکوهمند و خستگی‌ناپذیر خود را در این مسیر ادامه خواهند داد.