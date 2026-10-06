شهروندان شهرستان اسلامشهر در دویست و نوزدهمین شب حضور در میادین و خیابان‌ها، با تأکید بر حفظ وحدت و میدان‌داری، اتحاد همه‌جانبه را رمز پیروزی ملت ایران دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و نوزدهمین شب از اجتماعات خودجوش مردم شهرستان اسلامشهر، جمع گسترده‌ای از شهروندان با حضور در میادین و خیابان‌های شهر، بار دیگر بر استمرار حضور فعال خود تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در این تجمع مردمی، حفظ انسجام و اتحاد ملی را کلید اصلی دستیابی به پیروزی‌ها و صیانت از دستاورد‌های کشور توصیف کرده و اعلام کردند که با تکیه بر همین وحدت، مسیر میدان‌داری خود را تا دستیابی به اهداف مورد نظر و صیانت از میهن ادامه می‌دهند.