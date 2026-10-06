مردم ولایتمدار شهرستان ری در دویست و نوزدهمین شب قرار شبانه، تداوم حضور در میادین را در کنار قهرمانی سه‌باره ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، مایه افتخار ملی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ری در تجمعی خودجوش در میدان شهر، بر استمرار حضور خستگی‌ناپذیر مردم در میدان‌ها تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در این شب اجتماعات، با ابراز شادی از قهرمانی سه‌باره ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، این موفقیت علمی را در کنار همبستگی مردمی، گامی مؤثر در مسیر پیشرفت و پیروزی کشور توصیف کردند.