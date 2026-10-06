در طرح نظام دوری در ۲۴ کلاس درس پایه اول مدارس دولتی استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش قرار می‌گیرد.

طرح نظام دوری در پایه اول مدارس دولتی چهارمحال و بختیاری؛ تحت پوشش قرار گرفتن ۲۴ کلاس درس

طرح نظام دوری در پایه اول مدارس دولتی چهارمحال و بختیاری؛ تحت پوشش قرار گرفتن ۲۴ کلاس درس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: با استقرار این نظام در پایه اول، حدود چهار درصد از کلاس‌های پایه اول مدارس دولتی استان، شامل مجموعاً ۲۴ کلاس، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

خدادادی افزود: در نظام دوری دانش آموزان حداقل به مدت ۲ الی ۳ سال را با یک معلم به علم آموزی می‌پردازند.

به گفته وی اجرای نظام دوری به گونه‌ای است که هیچ‌گونه خللی در فرآیند یادگیری و تعاملات آموزشی دانش‌آموزان پایه اول ایجاد نشود..