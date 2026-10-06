پایش میدانی مزارع شیلات چهارمحال و بختیاری، مقابله با پیامد‌های اقلیمی ال‌نینو

پایش میدانی مزارع شیلات چهارمحال و بختیاری، مقابله با پیامد‌های اقلیمی ال‌نینو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس جهاد کشاورزی استان گفت:با توجه به پیش‌بینی‌های اقلیمی در خصوص تأثیرات احتمالی پدیده ال‌نینو بر منابع آبی و نوسانات دمایی، کارشناسان شیلات با حضور در کانون‌های تولیدی مناطق «شمس‌آباد» و «گردبیشه»، ضمن ارزیابی وضعیت فعلی مزارع، هماهنگی‌های لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی انجام دادند.

بهرامی افزود: این بازدید‌های تخصصی، علاوه بر بررسی زیرساخت‌های فیزیکی و سیستم‌های مدیریت آب، آموزش‌های فنی و کاربردی در خصوص روش‌های تعدیل تنش‌های دمایی و مدیریت کیفیت آب به پرورش‌دهندگان ارائه شد.

به گفته وی همچنین با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت مزارع و رصد مستمر شاخص‌های تولید در شرایط جوی خاص، فرم‌های پایش میدانی توسط کارشناسان تکمیل و دستورالعمل‌های فنی برای مقابله با چالش‌های احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو به بهره‌برداران ابلاغ شد..